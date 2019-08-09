"По залету": блогер из РФ раскрыла подробности свадьбы Собчак и Богомолова

Известный российский блогер Лена Миро убеждена, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Об этом блогер написала в своей колонке в LiveJournal. "Я все гадала, как Собчак уговорит своего Богомола взять ее замуж. Предполагала, что вброс про свадьбу в сентябре имеет цель воззвать к совести самца — мол, не позорь, бери меня официально, а не как любовницу тайно! Но все оказалось проще, Ксения залетела", — заявила Миро.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: PeopleTalk

Отметим, что в качестве доказательства скандальный блогер привела короткую видеозапись, на которой запечатлены Богомолов и Собчак во время премьеры фильма Квентина Тарантино в Москве. Миро обратила внимание на округлившийся животик телеведущей.

"Когда я посмотрела видео с премьерного показа фильма Тарантино, куда Собчак пришла с Богомоловым, мне, как и любой другой женщине, стало понятно — беременна. Эта неловкая поступь. Осторожные движения. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот. У нее месяц третий-четвертый", — написала блогер.

Также Миро добавила, что Собчак таким способом "уговорила" Богомолова жениться на себе.

"Да, вот так вот все прозаично: залет, свадьба. И не отвертишься! Есть всего два варианта, когда женщина залетает: или она не умеет предохраняться и залетела по неосторожности, или Собчак овульнулась умышленно, чтобы выйти замуж", — подытожила блогер.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

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