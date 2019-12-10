"По уши в грязи": звезда росТВ публично разгромила Собчак

Известная российская светская львица и телеведущая Виктория Лопырева резко отреагировала на слова скандальной телеведущей Ксении Собчак о ее браке с Игорем Булатовым.

На своей странице в Instagram Лопырева написала пост, в котором ответила на слова Собчак.

Виктория Лопырева Инстаграм

Так, изначально Собчак опубликовала в своей соцсети пост, где высказалась о браке Лопыревой с Булатовым. Телеведущая назвала звезду охотницей за деньгами, и заявила, что Виктория бросит новоиспеченного мужа, как только узнает, что он "гол как сокол".

Лопырева не стала игнорировать высказывание Собчак и ответила звезде на своей странице.

"Вот задаются все вопросом, почему я дала интервью блогеру Рамине, а блогеру Собчак не дала, отвечаю: потому что я Собчак, как человека, не уважаю, она, если понадобится, легко подставит любого, от друзей и мужей до бывших политических сторонников, а еще я убеждена, что разглядывание чужих трусов ради хайпа, лайков или гонораров – подло и стремно. Я ни разу не святая, тоже , как и все, совершаю ошибки, меня есть, в чем упрекнуть, но уж точно не тем, кто по уши в грязи", – пишет Виктория.

Виктория Лопырева Инстаграм

"На днях Собчак попыталась словчить и сделала базой своего поста как бы цитату некоего телеграмм-канала, тем самым сняв с себя ответственность за его содержание. Давно известный гаденький прием, примерно по такой схеме в январе стартовала информационная война против нашей пары, с ложью и угрозами физической расправы", – добавила Лопырева.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что не живет вместе со своим супругом, режиссером Константином Богомоловым.

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