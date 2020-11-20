По требованию Кадырова со стен детского центра в Чечне убрали героев Marvel: на что заменили

В Чечне по требованию главы республики Рамзана Кадырова изменили оформление детского центра в городе Курчалой. Вместо супергероев американских комиксов Marvel его украсили изображениями национальных чеченских героев.

Соответствующими фото обновленного интерьера поделилось издание "РИА Новости". По словам инсайдеров, теперь на стенах детского центра изображены не Капитан Америка, Железный человек и Тор, а первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров, а также известные духовные и военные лидеры Кавказской войны: Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский.

К слову, Рамзан Кадыров поручил заменить изображения американских персонажей на национальных героев во всех детских центрах и площадках республики. Он считает, что чеченский народ должен восхвалять своих героев, узнавать их и оставлять будущим поколениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львовской областной детской больнице ОХМАТДЕТ презентовали фотопроект под названием "Врачи Супергерои". В нем приняли участие 22 медика, которых переодели в костюмы храбрых героев фильмов.