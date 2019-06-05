По стопам Зеленского: Галкина заподозрили в желании стать президентом

Российского комика Максима Галкина заподозрили в желании начать политическую карьеру. По словам эксперта Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, посещение юмористом программы "Познер" является признаком того, что он перерос свое амплуа.

Кроме того, он добавил, что лавры Зеленского не дают покоя Галкину. Об этом сообщают "Дни.ру".

Максим Галкин teleprogramma.pro

"Пока все смеялись над тем, что Галустян в России может пойти по стопам Зеленского в Украине, упустили из виду другого, реального кандидата. Анализируя поведение Максима Галкина за последнее время, лично для меня стало очевидно: ему узко в коротких юмористических штанишках, он задумался о высоком. Зачем юмористу напрашиваться на такую серьезную передачу?" – сказал Манукян.

По его мнению, Галкин начинает выстраивать политическую карьеру, а чтобы убедиться в этом, надо немного подождать.

"Можете просто запомнить мои слова и ближе к 2024 году их вспомнить. Я уверен, что лавры Зеленского не дают покоя Галкину, и он по примеру Владимира Александровича чуть более чем за четыре года до президентских выборов решил начать выстраивать свою политическую карьеру. Ему не нужен никакой депутатский мандат – он сделает самую крупную ставку в своей жизни", – отметил Манукян.

Как ранее писал OBOZREVATEL, супруг примадонны советской эстрады Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин назвал ложью информацию о строительстве особняка на Кипре.

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