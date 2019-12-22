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22 декабря • обновлено в 15:42
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По стопам Зеленского: актер из базы "Миротворца" захотел стать президентом Украины

2.1т
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Российский актер Гоша Куценко, пополнивший базу сайта "Миротворец", мечтал стать президентом Украины или сыграть его в кино, как Владимир Зеленский.

В этом он признался во время интервью "Вечерней Москве", отметив, что такие желания у него были еще десять лет назад.

Куценко хотел стать президентом Украины

Куценко хотел стать президентом Украины

"Я вот много думал над тем, как бы себя вел, если бы был президентом страны. Или хотя бы играл его в кино. Надумал, что это, наверное, самая сложная роль в мире. Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно. Но у меня заболела мама, и я забыл об этом своем желании", – заявил он.

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Куценко отметил, что сейчас к власти начало приходить поколение 80-х, которое не помнит 90-е годы и все время "стонет".

Гоша Куценко

Гоша Куценко

instagram./goshakutsenko

"И могу сказать, что сейчас жизнь несравненно краше девяностых, и нет тех катастроф, которые были в то время", – добавил он.

По стопам Зеленского: актер из базы "Миротворца" захотел стать президентом Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Куценко рассказывал, как хотел поехать на Донбасс. По его словам, после того, как началась война, ему звонил Святослав Вакарчук, но актер решил отказаться.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Гоша Куценко
Место
Украина
Теги
актер шоу-бизнес сайт Миротворец
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