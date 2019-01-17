''По пьяни'': Педан рассказал о поцелуе с Притулой

Известный украинский телеведущий Александр Педан рассказал о том, что однажды целовался с коллегой по цеху Сергеем Притулой.
Так, подробностями он поделился в YouTube-программе "Зе Интервьюер". "Это было так, чтобы поржать по пьяни. Причем на людях, если я не ошибаюсь. Мы как-то так мирились, это были дурные времена", — прокомментировал Александр (видео смотрите ниже).
Сергей Притула и Александр Педан
Фото: clutch.ua
Кроме того, на вопрос ведущего Анатолия Анатолича (Анатолия Яцечко), был ли поцелуй с языком, Педан категорично ответил, что нет.
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Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ведущий Александр Педан ярко спародировал знаменитые голые фотографии певицы Оли Поляковой, которые ранее произвели фурор в сети.
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