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''По пьяни'': Педан рассказал о поцелуе с Притулой

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Известный украинский телеведущий Александр Педан рассказал о том, что однажды целовался с коллегой по цеху Сергеем Притулой.

Так, подробностями он поделился в YouTube-программе "Зе Интервьюер". "Это было так, чтобы поржать по пьяни. Причем на людях, если я не ошибаюсь. Мы как-то так мирились, это были дурные времена", — прокомментировал Александр (видео смотрите ниже).

''По пьяни'': Педан рассказал о поцелуе с Притулой

Сергей Притула и Александр Педан

Фото: clutch.ua

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Кроме того, на вопрос ведущего Анатолия Анатолича (Анатолия Яцечко), был ли поцелуй с языком, Педан категорично ответил, что нет.

Смотреть с 1 часа 26 минут

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ведущий Александр Педан ярко спародировал знаменитые голые фотографии певицы Оли Поляковой, которые ранее произвели фурор в сети.

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Персоны
Александр ПеданСергей Притула
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