''По пьяни'': Педан рассказал о поцелуе с Притулой

Известный украинский телеведущий Александр Педан рассказал о том, что однажды целовался с коллегой по цеху Сергеем Притулой.

Так, подробностями он поделился в YouTube-программе "Зе Интервьюер". "Это было так, чтобы поржать по пьяни. Причем на людях, если я не ошибаюсь. Мы как-то так мирились, это были дурные времена", — прокомментировал Александр (видео смотрите ниже).

Сергей Притула и Александр Педан Фото: clutch.ua

Кроме того, на вопрос ведущего Анатолия Анатолича (Анатолия Яцечко), был ли поцелуй с языком, Педан категорично ответил, что нет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ведущий Александр Педан ярко спародировал знаменитые голые фотографии певицы Оли Поляковой, которые ранее произвели фурор в сети.

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