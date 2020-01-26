Главная Новости
26 января • обновлено в 14:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

По мужу Заворотнюк соскучилась его бывшая

990
Читать материал на украинском

По супругу тяжело больной Анастасии Заворотнюк соскучилась его бывшая партнерша Наоми Ланг.

Ланг написала пост про Петра Чернышева в соцсети. Как оказалось, Наоми очень скучает по фигурному катанию и своему партнеру Петру Чернышеву. Также у звезды фигурного катания ностальгия по их совместным победным чемпионатам США.

По мужу Заворотнюк соскучилась его бывшая

Партнёршей Петра Наоми Ланг стала после 1996 года. Фигуристы отлично подошли друг другу и с 1998 года 5 раз подряд забирали "золото" чемпионата Америки.

В 2001 году Чернышев стал гражданином США, и пара получила возможность принимать участие в Зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Выступление получилось не очень удачным — спортсмены заняли 11 место.

Новости
Молился о Заворотнюк? Стало известно о тайном походе Чернышева в храм на Крещение

В 2000 и 2002 годах Ланг-Чернышев побеждали в Чемпионате четырёх континентов. В этом мероприятии участвовали фигуристы со всего мира за исключением Европы.

Также Петр с Наоми 4 сезона подряд входили в десятку лучших пар на Чемпионатах мира по фигурному катанию, а в 1999 и 2000 брали бронзу.

Наоми Ланг

Наоми Ланг

Лишь с 2003 года Петр ушел из профессионального спорта и начал карьеру тренера. Но бывшая партнерша до сих пор говорит о нем с большой теплотой и часто публикует про Петра посты в Фейсбук.

Ранее в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне слухов о смерти муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удивил поступком в сети.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги