По мужу Заворотнюк соскучилась его бывшая

По супругу тяжело больной Анастасии Заворотнюк соскучилась его бывшая партнерша Наоми Ланг.

Ланг написала пост про Петра Чернышева в соцсети. Как оказалось, Наоми очень скучает по фигурному катанию и своему партнеру Петру Чернышеву. Также у звезды фигурного катания ностальгия по их совместным победным чемпионатам США.

Партнёршей Петра Наоми Ланг стала после 1996 года. Фигуристы отлично подошли друг другу и с 1998 года 5 раз подряд забирали "золото" чемпионата Америки.

В 2001 году Чернышев стал гражданином США, и пара получила возможность принимать участие в Зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Выступление получилось не очень удачным — спортсмены заняли 11 место.

В 2000 и 2002 годах Ланг-Чернышев побеждали в Чемпионате четырёх континентов. В этом мероприятии участвовали фигуристы со всего мира за исключением Европы.

Также Петр с Наоми 4 сезона подряд входили в десятку лучших пар на Чемпионатах мира по фигурному катанию, а в 1999 и 2000 брали бронзу.

Наоми Ланг

Лишь с 2003 года Петр ушел из профессионального спорта и начал карьеру тренера. Но бывшая партнерша до сих пор говорит о нем с большой теплотой и часто публикует про Петра посты в Фейсбук.

Ранее в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне слухов о смерти муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удивил поступком в сети.

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