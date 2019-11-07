Украинский комик, звезда Сomedy Сlub Андрей Молочный, который несколько лет назад переехал в Россию, заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты".
На своей странице в Instagram артист отметил, что однажды "Киев будет очищен от фашисткой нечисти".
"Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты...Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду", - написал Молочный.
Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев. Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение? Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами. Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети! Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце. Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё потому, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николая Фёдоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный. И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков - бессмертны. С праздником! Ура!
Аккаунт комика в социальной сети не верифицирован, но на него подписан ряд российских знаменитостей. Сам Молочный часто публикует на своей странице посты о Второй мировой войне.
22 июня 1941 года, немецко-фашистские захватчики напали на нашу Родину. Началась Великая Отечественная Война. В этот день вражеская авиация бомбила Киев, Житомир, Севастополь, Каунас, Одессу. Наша армия несла большие потери. Впереди были тяжёлые бои, отступления, много народной боли и страданий. Но наш народ выстоял! Наш великий народ дал отпор фашистам, и прогнал их с нашей земли, с нашей Родины. Очистил пол Европы от этой нацисткой нечисти, и именно наш солдат, наши воины освободители взяли Берлин, и водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Их имена Михаил Егоров, Мелитон Кантария, Алексей Берест. Но есть ещё десятки миллионов имён, таких же Героев, наших предков, наших дедов и прадедов. Чуть больше месяца назад благодаря таким ресурсам как: obd-memorial.ru; podvignaroda.ru; pamyat-naroda.ru я нашёл своего прадеда Молочного Петра Андреевича, нашёл так же место его захоронения. Он погиб в бою в Чехословакии 17 апреля 1945 года. Всего две недели и фашистская пуля, отделили его от Великой Победы. Он не вернулся с той страшной войны. Вчера я вернулся из Чехии, я отыскал могилу своего прадеда-героя. Братскую могилу. Только в одной этой могиле похоронено почти три тысячи человек. Имена, которых, к сожалению, неизвестны. Рядом чуть больше ста могил с именами, среди них - мой прадед. То, что я чувствовал стоя у Братской могилы, словами вам не передать. Но только словами я хочу донести до вас мои соотечественники: вчера, не только я с детьми вернулся домой, вместе с нами спустя 74 года вернулся с войны и мой прадед. От героев былых времен, Не осталось порой имен. Те кто приняли смертный бой, Стали просто землей, травой. Только грозная доблесть их, Поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, Нам завещано одним, Мы в груди храним! Ищите своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, они нас очень ждут... #1941_1945 #22июня #22июня1941 #вечнаяпамять
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