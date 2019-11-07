Украинский комик, звезда Сomedy Сlub Андрей Молочный, который несколько лет назад переехал в Россию, заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты".

На своей странице в Instagram артист отметил, что однажды "Киев будет очищен от фашисткой нечисти".

"Ведь еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты...Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей. Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду", - написал Молочный.

Аккаунт комика в социальной сети не верифицирован, но на него подписан ряд российских знаменитостей. Сам Молочный часто публикует на своей странице посты о Второй мировой войне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал белорусов и украинцев "русским миром".

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