МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Люди

''По Днепру плывут гробы с м*скалями'': российский актер отличился перлом об Украине

12.3тЧитать материал на украинском

Скандальный российский актер Алексей Гуськов разразился страшилкой о том, что в детстве его соседи в Киеве из западной Украины якобы мечтали увидеть всех "москалей" в гробах.

Примечательно, что, по его словам, жители Галичины фантазировали об этом исключительно глядя на Днепр, которого нет в их родных краях. Бредовое высказывание Гуськов сделал в эфире программы "А поговорить?" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Алексей Гуськов

Алексей Гуськов

Скриншот видео

"Жили мы (в Киеве. — Ред.), у нас квартира 18, а у соседа 19, Женя. Я с сестрой оставался у них, когда мама не могла, на работе, их дети оставались у нас, когда они не могли. Он из западной Украины. "— А что вы думаете, Нина, вот если что будет, то что, мы вас к стенке не поставим? — Жень, ну что вы такое говорите? — Ооо, а вот мы сидим, на Днепр смотрим, и вот по нему гробы плывут, и в каждом гробу по москалю. — Да ладно, там же дети, хорошие люди. — Так я и говорю, что в хороших гробах хорошие москали". Это я вам все с советского времени рассказываю. Мы никогда не были братскими народами. Киев — мать городов русских — это все из серии легенд", — возмущенно высказался актер.

Новости
''Я ''ох*хлячился'': популярный актер из России высказался об украинском языке

Его слова тут же подняли на смех в сети, ведь цитату Гуськова активно начали постить пропагандистские российские СМИ. На этот нюанс обратил внимание блогер Alex Vitauskas и посоветовал рупорам Кремля подучить географию Украины.

Новости в пропагандистских СМИ

Новости в пропагандистских СМИ

Скриншот видео

Новости в пропагандистских СМИ

Новости в пропагандистских СМИ

Скриншот видео

"Думаю, трудно не согласиться, что лучшим новогодним подарком пропагандонам "Царьграда" будет учебник географии. Чтобы в наступающем году они наконец-то смогли узнать, где протекает река Днепр", — с сарказмом написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гуськов назвал украинское правительство "уродами" за то, что ему запретили въезд в страну. Также он заявил, что в 2014 году подписал письмо в поддержку Путина за Крым, так как считает, что это российская территория.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Поделиться в Facebook
25
Комментарии
106
42
Смешно
1
Интересно
11
Печально
26
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Makc Махов
Makc Махов
На кацапах нужно экономить! По 10 москалей на один гроб. 😃😜😀😀🇷🇺🖕😁😁🖕🇷🇺😁😁😁
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Днепр на Западной Украине? Ок...тогда,может и Мацкве старше Киева и основал её не Киевский князь и Русь не тысячу лет назад крещена,ни разу не за 150 лет до создания Мацквы?))) Мокшане,хорош уже параллельную историю придумывать. Зря украинцы вообще основали мокшанские города и дали им христианство,вы в итоге приписали себе эти блага щедрости. Забыли,кто из вас людей сделали (хотя,ими вы уже не являетесь,кровожадные ублюдки).
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
минин евген
минин евген
Rudenko Konstantin, костя они не придумывают, они свято в жто верят. кацапью вот эту вот всю хуйню вбивают в ту понбень, что у кацапов на плечах уже очень много лет. если они когда-нибудь узнают реальное положение вещей, у них те поебени, что на кацапских плечах, начнут массово взрываться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Украина не когда не была едина. Я служил в ивано-франкавске и унас постоянно были разборки между востоком Украины и западенцами, мы прибалты казахи чеченцы и Беларусы... смеялись над ними ну и ногда довали впрягу. Ну вуйки вообще призёрами всех ну и отгребали от всех.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
5
2 из 6 ответов | показать все
Makc Махов
Makc Махов
Marozov nikolay, ты служил впизде! 😁🇷🇺😀😜😜😃🖕🏼
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Marozov nikolay
Marozov nikolay
Rudenko Konstantin, ну я рад за тебя что ты так хорошо знаешь русский язык, и ты меня прекрасно понял.ну теперь чмо обаснуй мне почему ты такой "умный" но такая нищая страна?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги