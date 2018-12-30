''По Днепру плывут гробы с м*скалями'': российский актер отличился перлом об Украине

Скандальный российский актер Алексей Гуськов разразился страшилкой о том, что в детстве его соседи в Киеве из западной Украины якобы мечтали увидеть всех "москалей" в гробах.

Примечательно, что, по его словам, жители Галичины фантазировали об этом исключительно глядя на Днепр, которого нет в их родных краях. Бредовое высказывание Гуськов сделал в эфире программы "А поговорить?" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Алексей Гуськов Скриншот видео

"Жили мы (в Киеве. — Ред.), у нас квартира 18, а у соседа 19, Женя. Я с сестрой оставался у них, когда мама не могла, на работе, их дети оставались у нас, когда они не могли. Он из западной Украины. "— А что вы думаете, Нина, вот если что будет, то что, мы вас к стенке не поставим? — Жень, ну что вы такое говорите? — Ооо, а вот мы сидим, на Днепр смотрим, и вот по нему гробы плывут, и в каждом гробу по москалю. — Да ладно, там же дети, хорошие люди. — Так я и говорю, что в хороших гробах хорошие москали". Это я вам все с советского времени рассказываю. Мы никогда не были братскими народами. Киев — мать городов русских — это все из серии легенд", — возмущенно высказался актер.

Его слова тут же подняли на смех в сети, ведь цитату Гуськова активно начали постить пропагандистские российские СМИ. На этот нюанс обратил внимание блогер Alex Vitauskas и посоветовал рупорам Кремля подучить географию Украины.

Новости в пропагандистских СМИ Скриншот видео

Новости в пропагандистских СМИ Скриншот видео

"Думаю, трудно не согласиться, что лучшим новогодним подарком пропагандонам "Царьграда" будет учебник географии. Чтобы в наступающем году они наконец-то смогли узнать, где протекает река Днепр", — с сарказмом написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гуськов назвал украинское правительство "уродами" за то, что ему запретили въезд в страну. Также он заявил, что в 2014 году подписал письмо в поддержку Путина за Крым, так как считает, что это российская территория.