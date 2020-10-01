Плющенко и Рудковская снова стали родителями. Фото

Российский продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко стали родителями. Сын пары появился на свет 25 сентября с помощью суррогатной матери.

Радостной новостью женщина поделилась на своей странице в Instagram. По ее словам, малышу дали имя Арсений (фото смотрите ниже).

"Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются!" – подписала фото продюсер.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями. Instagram Яна Рудковская

О пополнении в звездной семье стало известно еще летом. Яна рассказывала, что мечтала о появлении малыша и проходила множество обследований. Но попытки были неудачными, поэтому организм пережил сильный стресс. Ребенка вынашивала суррогатная мать.

Плющенко с сыновьями. Instagram Яна Рудковская

Отметим, Яна и Евгений начали встречаться в 2007 году, а в 2009-м – поженились. Арсений стал вторым сыном для пары (в январе 2013 года родился Александр. – Ред.) и четвертым – для Рудковской. Женщина также воспитывает 19-летнего Андрея и 18-летнего Николая.

Рудковская сообщила, что снова стала мамой. Instagram Яна Рудковская

Как сообщал OBOZREVATEL, голливудский актер Леонардо ДиКаприо впервые готовится стать отцом вместе со своей избранницей Камиллой Морроне. По словам инсайдеров, женщина пока находится на первых месяцах беременности.