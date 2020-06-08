Племянница Ротару вышла замуж и показала своего избранника: первые фото со свадьбы

Кристина Долматова Люди 14:11, 8.06.2020 Обновлено: 14:18, 8.06.2020

Украинская певица Sonya Kay (София Хлябич), племянница Софии Ротару, 7 июня вышла замуж.

Так, ее мужем стал хоккеист сборной Украины Олег Петров, которого девушка тщательно скрывала от общественности до самого дня бракосочетания. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала пресс-служба артистки, а также поделилась комментарием Сони относительно события и фото с самой свадьбы.

Племянница Ротару София Хлябич вышла замуж
Фото: пресс-служба

"Эмоции переполняли, мне не верилось, что это день настал. Теперь мужчина моей мечты, стал моим мужем. Я благодарна семье Софии Михайловне, Аурике Михайловне, Анастасии Ротару, а также всем и каждому, кто присутствовал в этот знаменательный день и разделил радость с нами. Я счастлива и пускай это будет навсегда", – рассказала Соня.

Sonya Kay и Олег Петров
Фото: пресс-служба
Sonya Kay и Олег Петров поженились
Фото: пресс-служба

Отмечается, что торжество молодожены справляли в гостинице Fairmont в тесном кругу близких и друзей. Среди гостей были замечены и звездная тетя певицы София Ротару с семьей.

Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова
Фото: пресс-служба
Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова
Фото: пресс-служба

К слову, изначально певица планировала полноценную свадьбу, на которой должно было быть около 100 гостей, пышная церемония и вечеринка по завершению. Однако из-за смерти отца Сони Сергея Хлябича, молодая пара решила сделать все по-скромному.

Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова
Фото: пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Sonya Kay (София Хлябич) восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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