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8 июня • обновлено в 14:45
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Племянница Ротару вышла замуж и показала своего избранника: первые фото со свадьбы

3.3т
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Украинская певица Sonya Kay (София Хлябич), племянница Софии Ротару, 7 июня вышла замуж.

Так, ее мужем стал хоккеист сборной Украины Олег Петров, которого девушка тщательно скрывала от общественности до самого дня бракосочетания. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала пресс-служба артистки, а также поделилась комментарием Сони относительно события и фото с самой свадьбы.

Племянница Ротару София Хлябич вышла замуж

Племянница Ротару София Хлябич вышла замуж

Фото: пресс-служба

"Эмоции переполняли, мне не верилось, что это день настал. Теперь мужчина моей мечты, стал моим мужем. Я благодарна семье Софии Михайловне, Аурике Михайловне, Анастасии Ротару, а также всем и каждому, кто присутствовал в этот знаменательный день и разделил радость с нами. Я счастлива и пускай это будет навсегда", – рассказала Соня.

Sonya Kay и Олег Петров

Sonya Kay и Олег Петров

Фото: пресс-служба

Sonya Kay и Олег Петров поженились

Sonya Kay и Олег Петров поженились

Фото: пресс-служба

Отмечается, что торжество молодожены справляли в гостинице Fairmont в тесном кругу близких и друзей. Среди гостей были замечены и звездная тетя певицы София Ротару с семьей.

Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова

Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова

Фото: пресс-служба

Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова

Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова

Фото: пресс-служба

К слову, изначально певица планировала полноценную свадьбу, на которой должно было быть около 100 гостей, пышная церемония и вечеринка по завершению. Однако из-за смерти отца Сони Сергея Хлябича, молодая пара решила сделать все по-скромному.

Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова

Свадьба Sonya Kay и Олега Петрова

Фото: пресс-служба

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Sonya Kay (София Хлябич) восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
София Ротару Соня Кей (Sonya Kay)
Место
Украина
Теги
шоу шоу-бизнес
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