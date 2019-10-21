"Ух, сколько секса!" Племянница Ротару восхитила сеть соблазнительным фото

Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), восхитила поклонников соблазнительным снимком.

На нем она позировала в белом топе и трусах, продемонстрировав стройную фигуру. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

София Хлябич Фото из Instagram

София Хлябич сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Отметим, что в комментариях к публикации поклонники засыпали певицу комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Софии Хлябич, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

София Хлябич в откровенном белье Фото из Instagram

Соблазнительная София Хлябич Фото из Instagram

София Хлябич в пикантной фотосессии Фото из Instagram

София Хлябич сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

София Хлябич продемонстрировала стройную фигуру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня Кей восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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