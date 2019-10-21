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21 октября • обновлено в 12:58
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"Ух, сколько секса!" Племянница Ротару восхитила сеть соблазнительным фото

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Племянница Софии Ротару, певица и дизайнер София Хлябич, более известная под псевдонимом Соня Кей (Sonya Kay), восхитила поклонников соблазнительным снимком.

На нем она позировала в белом топе и трусах, продемонстрировав стройную фигуру. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

София Хлябич

София Хлябич

Фото из Instagram

София Хлябич сексуально позирует на камеру

София Хлябич сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

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Отметим, что в комментариях к публикации поклонники засыпали певицу комплиментами.

"Ух, сколько секса!" Племянница Ротару восхитила сеть соблазнительным фото
"Ух, сколько секса!" Племянница Ротару восхитила сеть соблазнительным фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Софии Хлябич, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

София Хлябич в откровенном белье

София Хлябич в откровенном белье

Фото из Instagram

Соблазнительная София Хлябич

Соблазнительная София Хлябич

Фото из Instagram

София Хлябич в пикантной фотосессии

София Хлябич в пикантной фотосессии

Фото из Instagram

София Хлябич сексуально позирует на камеру

София Хлябич сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

София Хлябич продемонстрировала стройную фигуру

София Хлябич продемонстрировала стройную фигуру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня Кей восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.

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Персона
Соня Кей (Sonya Kay)
Место
Украина
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