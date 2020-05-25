Племянница Ротару показала голую грудь на камеру: пикантное фото
Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay (София Хлябич), поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одной лишь пышной юбке, прикрыв интимную часть тела руками.
"Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто еще стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда все рушится", – написала София.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото певицы и засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Sonya Kay (София Хлябич) восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.