Племянница Ротару показала голую грудь на камеру: пикантное фото

Племянница Софии Ротару, певица Sonya Kay (София Хлябич), поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила голую грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одной лишь пышной юбке, прикрыв интимную часть тела руками.

София Хлябич Фото: instagram/sonyakayofficial

"Иногда ты должен побежать, чтобы увидеть, кто побежит за тобой. Иногда ты должен говорить мягче, чтобы увидеть, кто на самом деле прислушивается к тебе. Иногда ты должен сделать шаг назад, чтобы увидеть, кто еще стоит на твоей стороне. Иногда ты должен делать неправильные решения, чтобы посмотреть, кто с тобой, когда все рушится", – написала София.

София Хлябич оголила грудь Фото: instagram/sonyakayofficial

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото певицы и засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Sonya Kay (София Хлябич) восхитила поклонников откровенным снимком. Так, молодая артистка позировала в соблазнительном кружевном белье черного цвета.