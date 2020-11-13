Платье, в котором Кейт Миддлтон ходила пить пиво, признали нарядом десятилетия

София Ковнир Люди 18:41, 13.11.2020

Эксперты журнала "Vogue" признали платье герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон нарядом десятилетия.

Так, в изумрудном платье от дизайнера Сьюзи Кейв герцогиня посетила пивоварню "Guinness" в Дублине в марте прошлого года, пишет "Irish Central".

Как стало известно, данный наряд жена принца Уильяма выбрала для похода выпить пива вечером. Кроме того, платью даже дали еще одно название – Фальконетти.

Эксперты признали платье Кейт Миддлтон нарядом десятилетия
Instagram Миддлтон
Эксперты признали платье Кейт Миддлтон нарядом десятилетия
Instagram Миддлтон
Эксперты признали платье Кейт Миддлтон нарядом десятилетия
"Irish Central"

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон признали самой стильной знаменитостью в Instagram.

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