Пластический хирург назвал самые популярные среди украинок операции

Известный пластический хирург Дмитрий Слоссер рассказал, что чаще всего украинки просят вставить импланты в грудь, уколоть филлеры в губы или увеличить ягодицы.

Такими подробностями он поделился в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина". Также хирург добавил, что красавицы не только увеличивают объемы, но и избавляются от лишних сантиметров собственного тела. Самая популярная операция – уменьшение груди.

Фото: egoziplasticsurgerycenter.com

"Есть такое заболевание как ювенильная супермастия, когда в молодом возрасте начинает расти грудь. Она становится настолько большой, что это реально мешает. Она тяжелая, она вызывает потертости, следы от лямок, даже онемение в пальцах. Поэтому таким пациентам мы, конечно, уменьшаем грудь. Некоторым пациенткам с таким редким диагнозом приходится иногда даже повторять эту процедуру уменьшения, потому что грудь не перестает расти", – признался Слоссер. Также он отметил, что операция стоит около 90 тысяч гривен.

Фото: bangkokpost.com

Кроме того, по словам хирурга, достаточно популярной среди женщин есть и операция по уменьшению носа. Она стоит от 70 тысяч гривен, поэтому не многие могут ее себе позволить. Чтобы сэкономить, некоторые девушки прибегают к более дешевым процедурам – делают безоперационную ринопластику. Однако Слоссер отметил, что эти методы очень опасные.

Фото: plastica.onclinic.ru

"Есть методы, известные мне уже лет 10, но они достаточно опасны. Когда вводят специальные препараты, которые растворяют хрящевую ткань, костную. Нужно долго носить повязку. Можно получить как положительный, так и резко отрицательный эффект, так как могут быть серьезные осложнения, которые затем хирургически решать будет сложно", – подытожил хирург.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пластический хирург Мадина Байрамукова рассказала о косметических операциях российской певицы Аллы Пугачевой.

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