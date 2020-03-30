Известного испанского оперного певца, 79-летнего Пласидо Доминго, который 22 марта сообщил о том, что инфицирован коронавирусом COVID-19, госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом пишет издание Mirror.

Пласидо Доминго Getty

Так, сообщается, что артиста доставили в одну из больниц мексиканского города Акапулько. Решение о госпитализации было принято из-за возраста Доминго – он относится к группе риска.

Однако, по словам представителя певца, его состояние стабильное, а критическую часть болезни он уже преодолел.

Пласидо Доминго Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский писатель Борис Акунин, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о своем лечении. Акунин отметил, что промучился с высокой температурой одиннадцать дней, и лишь потом к нему приехал врач и прописал курс антибиотиков.

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