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30 марта • обновлено в 09:05
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Пласидо Доминго экстренно госпитализировали из-за коронавируса

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Известного испанского оперного певца, 79-летнего Пласидо Доминго, который 22 марта сообщил о том, что инфицирован коронавирусом COVID-19, госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья.

Об этом пишет издание Mirror.

Пласидо Доминго

Пласидо Доминго

Getty

Так, сообщается, что артиста доставили в одну из больниц мексиканского города Акапулько. Решение о госпитализации было принято из-за возраста Доминго – он относится к группе риска.

Однако, по словам представителя певца, его состояние стабильное, а критическую часть болезни он уже преодолел.

Пласидо Доминго

Пласидо Доминго

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский писатель Борис Акунин, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о своем лечении. Акунин отметил, что промучился с высокой температурой одиннадцать дней, и лишь потом к нему приехал врач и прописал курс антибиотиков.

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Автор
Анна Михно
Персона
Пласидо Доминго
Место
Испания
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