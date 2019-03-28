"Планирует подарить братика": выяснились детали о новой беременности Собчак

В сети появилась новая информация о беременности журналистки Ксении Собчак, в которой ее подозревают СМИ. Так, по словам мамы Собчак Людмилы Нарусовой, в скором времени семья переедет в новый загородный дом, в котором обустроят две детские комнаты.
Также Нарусова отметила, что ее дочь поддерживает теплые отношения с бывшим супругом Максимом Виторганом, пишет "Собеседник".
"Людмила Борисовна внуком Платоном гордится. Вскоре они хотят переехать в новый дом, который Ксения Собчак строит в Подмосковье. Уже известно, что там будет две детские комнаты – теледива планирует подарить Платону братика или сестричку", – пишет издание.
Нарусова отметила, что продолжает общаться с семьей Максима Виторгана.
"Я общаюсь и с Максимом, а как же? Завтра мы идем с Эммануилом Гедеоновичем и его супругой к нему на премьеру. Поймите, отношения складываются не за один день, поэтому продолжаются до сих пор. Мы – одна семья", – сказала она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 у них родился сын.
В конце 2018 года стало известно, что отношения пары на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с Богомоловым.
21 января Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой. Позже появились подробности драки.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щеку на официальном мероприятии.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
Позже в интервью Ксения призналась, что в разрыве с мужем замешаны отсутствие заботы и внимания.
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