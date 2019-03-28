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"Планирует подарить братика": выяснились детали о новой беременности Собчак

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В сети появилась новая информация о беременности журналистки Ксении Собчак, в которой ее подозревают СМИ. Так, по словам мамы Собчак Людмилы Нарусовой, в скором времени семья переедет в новый загородный дом, в котором обустроят две детские комнаты.

Также Нарусова отметила, что ее дочь поддерживает теплые отношения с бывшим супругом Максимом Виторганом, пишет "Собеседник".

"Планирует подарить братика": выяснились детали о новой беременности Собчак
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"Людмила Борисовна внуком Платоном гордится. Вскоре они хотят пере­ехать в новый дом, который Ксения Собчак строит в Подмосковье. Уже известно, что там будет две детские комнаты – теледива планирует подарить Платону братика или сестричку", – пишет издание.

"Планирует подарить братика": выяснились детали о новой беременности Собчак

Нарусова отметила, что продолжает общаться с семьей Максима Виторгана.

"Я общаюсь и с Максимом, а как же? Завтра мы идем с Эммануилом Гедеоновичем и его супругой к нему на премьеру. Поймите, отношения складываются не за один день, поэтому продолжаются до сих пор. Мы – одна семья", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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