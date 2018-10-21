''Плакала из-за боли'': известная российская певица перенесла операцию

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюкoзa, перенесла операцию на ноге.

Подробности она лично рассказала на своей странице в Instagram. Певице про оперировали палец, из-за боли в котором она не могла нормально ходить.

"Какое же счастье - просто бежать и не чувствовать боли. Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку! Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит", – пояснила она.

По словам Ионовой, люди часто воспринимают свое здоровье, как данность. Однако без хорошего самочувствия нельзя достичь своих целей.

"Да и желание будет только одно - выздороветь! Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно. Признаюсь, что из-за боли даже плакала. Но после длинной темной ночи всегда наступает рассвет, и сегодня я уже могу бежать, хоть пока и не на каблуках", – резюмировала артистка.

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