''Плакала из-за боли'': известная российская певица перенесла операцию

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюкoзa, перенесла операцию на ноге.
Подробности она лично рассказала на своей странице в Instagram. Певице про оперировали палец, из-за боли в котором она не могла нормально ходить.
"Какое же счастье - просто бежать и не чувствовать боли. Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку! Теперь я еще больше ценю состояние, когда ничего не болит", – пояснила она.
По словам Ионовой, люди часто воспринимают свое здоровье, как данность. Однако без хорошего самочувствия нельзя достичь своих целей.
"Да и желание будет только одно - выздороветь! Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно. Признаюсь, что из-за боли даже плакала. Но после длинной темной ночи всегда наступает рассвет, и сегодня я уже могу бежать, хоть пока и не на каблуках", – резюмировала артистка.
Какое же счастье - просто бежать и не чувствовать боли ;) Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку!! Теперь я ещё больше ценю состояние, когда ничего не болит! Порой мы воспринимаем своё здоровье как данность и считаем совсем другие вещи более важными. Но ведь без хорошего самочувствия мы не сможем достичь своих целей. Да и желание будет только одно - выздороветь! Я долгое время не могла нормально ходить, было очень больно 😢 Признаюсь, что из-за боли даже плакала(( Но после длинной темной ночи всегда наступает рассвет 🙏🏻 и сегодня я уже могу бежать, хоть пока и не на каблуках!! #моихорошие, здоровья вам, легкости в каждом движении ❤ И помните, что именно хорошее самочувствие - отправная точка счастья 😘 👗: @walkofshamemoscow 💕
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что российскую певицу Аниту Цой экстренно госпитализировали.