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24 сентября • обновлено в 15:47
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Плакал весь зал: Кошевой рассказал о трогательном разговоре с дочерью

2.3т Читать материал на украинском

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой вспомнил о трогательном разговоре со старшей дочерью Варварой.

Так, подробностями он поделился в интервью программы "Життя відомих людей", которая выходит на телеканале "1+1" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда ей было где-то три года, мы уехали на гастроли и нас не было 45 дней. Когда я приехал домой, она выбежала на эмоциях, потом посмотрела и сказала: "А, это ты? Ну ладно". Это такой "Инь-ян", нужно чем-то жертвовать. К сожалению, семейным временем", — рассказал Кошевой.

Плакал весь зал: Кошевой рассказал о трогательном разговоре с дочерью

Евгений Кошевой с дочерью

Фото: viva

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Но когда Варвара уже подросла, она выступила вместе с одной из бывших команд отца на шоу "Лига смеха" и призвала его вернуться в семью. Плакал не только Кошевой, но и весь зал.

"А ты забыл, что дома семья? Напомню для тебя: вот это мама, а это — сестра. Тебя так часто дома не бывает, мы без тебя научились жить. Я даже сама дома полку прибила, такая вот взрослая жизнь", — сказала дочь Евгения.

Плакал весь зал: Кошевой рассказал о трогательном разговоре с дочерью

Выступление Варвары Кошевой на "Лиге смеха"

Скриншот с видео

Плакал весь зал: Кошевой рассказал о трогательном разговоре с дочерью

Евгений Кошевой с семьей

Фото из Instagram

Отметим, что с тех пор Кошевой пытается каждую свободную минутку проводить с семьей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11-летняя Варвара Кошевая выступала в третьем эфире пятого сезона проекта "Голос. Діти" с песней Кристины Агилеры Fall In Line и довела до слез своего отца Евгения Кошевого.

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Персона
Евгений Кошевой
Место
Украина
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70rus xxx
70rus xxx
Бгг."Плакал весь зал".Ладно б,только зал,вся Украина плакала.Я вообще изрыдался.
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