"Плачу, когда ты спишь": Тодоренко отправила трогательное письмо сыну в будущее

Украинская ведущая Регина Тодоренко написала трогательное послание своему сыну в будущее.

Соответствующие снимки с малышом после совместных съемок она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мой сын – моя большая гордость. Каждый день я наблюдаю за тобой: как ты впервые улыбнулся, как забавно отжался от пола, как нахмурил брови и стал похожим на папу, пробормотав "бу-бу-бу", как неуверенно, но смело пополз, как впервые обнял маленькими сильными ручками маму и произнес "мэ-мэ"! Да, у нас с тобой нетипичные условия, мы почти не бываем дома, ты живешь в детской гримерке, пока мама снимает очередной важный проект", – трогательно написала она.

Регина Тодоренко с сыном instagram /reginatodorenko

Тодоренко добавила, что с сыном носится из страны в страну на мероприятия и съемки с двумя чемоданами любимых игрушек.

Новости Повзрослевшего сына Наташи Королевой поймали за поцелуями с моделью

"Когда ты спишь, я тихонечко плачу у твоей кроватки, потому что, мне кажется, что мой малыш должен расти совсем в других условиях, и ты заслуживаешь лучшего детства, а твои бабушки утешают меня и говорят: "Перестань реветь, он выбрал вас ещё на небесах и знал, что его родители - артисты". Я точно знаю, что ты будешь расти за кулисами на папиных концертах и в гримерках на маминых шоу. Я пока не понимаю, как это отразится на твоей судьбе", – добавила она.

По словам Тодоренко, ей абсолютно неважно, станет ли мальчик артистом, нейрохирургом или маляром, потому что главное – воспитать его большим человеком.

Тодоренко и сын instagram /reginatodorenko

"Сегодня ты впервые побывал не за кадром, а в кадре; делить с тобой одну съемочную площадку – это большое счастье, а самое трогательное чувство для матери – это гордость, огромная гордость не за себя, а за сына, которому рукоплескала стоя вся съемочная команда! Когда-нибудь этот слезливый пост обязательно попадется тебе на глаза, возможно, тебе будет 15 или 24, а может, 33. И я надеюсь, прочитав эти строки, ты улыбнешься и позвонишь нам с папой, сказав спасибо за такое сумасшедшее детство", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!