Пижама, платье-зефир и декольте до пупка: самые яркие луки украинских звезд 2020 года

Откровенные и экстравагантные наряды Тины Кароль, Джамалы, Ирины Билык и других украинских звезд запомнились больше всего в этом году.

Уходящий год был не для всех звездных стилистов "голодным" из-за карантина. Украинским селебрити все же удавалось выгулять свой образ на светских мероприятиях, а певицы не раз поражали зрителей своим видом на шоу "Танці з зірками", на концерте ко Дню Независимости Украины и даже на отборе на Евровидение. OBOZREVATEL собрал самые запоминающиеся образы знаменитостей 2020 года.

Певица и телеведущая в течении нескольких месяцев каждый выходной появлялась на шоу "Танці з зірками" в роскошных платьях, с изысканной укладкой и идеально подобранным макияжем под свой образ. Но с каждым новым выпуском ее наряды становились все откровеннее. Так, ее выход в белом сексуальном платье, которое едва прикрыло грудь Кароль, приковал к экрану взгляды не одного миллиона украинцев.

Образ Тины для шоу "Танці з зірками". Instagram Тины Кароль

Также стоит вспомнить черное платье Тины с высоким разрезом, оголившее ее бедро.

Тина Кароль в откровенном черном платье. Instagram Тины Кароль

Джамала восхитила всех своими формами спустя пару месяцев после родов. Певица вышла на сцену во время концерта ко Дню Независимости 24 августа в белом пышном платье с корсетом и глубоким декольте.

Экстравагантный образ Джамалы на День Независимости страны. Instagram Джамалы

Юная певица попала в скандал из-за лука, который подобрала для Евровидения-2020. Jerry Heil раскритиковали зрители за то, что она пела песню "Vegan" в ярко-желтой шубе, украшенной бантами, и черных велосипедках. Тогда она "прислушалась" к критике и сменила свой излишне яркий образ на голубую пижаму из плотного материала.

Jerry Hail в желтой шубе и велосипедках. Скриншот видео национального отбора на Евровидение-2020

Jerry Hail в пижаме на отборе Евровидения-2020. Instagram Jerry Hail

50-летняя Ирина Билык в этом году выпустила клип, в котором засветилась в пышном платье зефирного цвета, которое сначала боялась надевать. Режиссер видеоролика Герман Ненов настоял на этом образе и оказался прав, поскольку артистка органично смотрелась в этом образе рядом с детьми.

Ирина Билык в платье, напоминающее розовый пудинг. Бекстейдж съемок клипа "Я умею любить"

Ирина Билык в образе. Бекстейдж съемок клипа "Я умею любить"

Жена шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Кристина так тщательно готовилась к свадьбе, что пошила сразу три разных свадебных наряда. Ее белое платье с огромным разрезом до бедер подчеркнуло изящные формы нотариуса, а серебристое длинное затмило всех своим блеском.

Свадебный наряд Кристины. Instagram Кристины Остапчук

Одно из свадебных платьев Кристины. Instagram Кристины Остапчук

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