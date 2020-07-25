Скончался легендарный гитарист и основатель рок-группы Fleetwood Mac

В Великобритании 25 июля умер Питер Грин, один из основателей британо-американской рок-группы Fleetwood Mac. Музыканту было 73 года.

Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на заявление семьи Грина. Уточняется, что мужчина умер во сне.

"С большой грустью семья Питера Грина сообщает о том, что он умер на этих выходных, это произошло мирно, во сне", – говорится в заявлении.

Питер Грин был блюзовым и рок-певцом, автором песен и гитаристом. В Лондоне вместе с барабанщиком Миком Флитвудом в 1967 году он основал Fleetwood Mac.

Группа многократно меняла не только состав, но и музыкальный стиль – от блюз-рока до арт-попа. Сам гитарист покинул коллектив 1970-м из-за проблем с психическим здоровьем.

Ему поставили диагноз шизофрения, и в середине 70-х он часто проводил время в больницах, проходил электросудорожную терапию.

Питер в 2020 году с Кирком Хамметтом из Metallica. Instagram-страница Хамметта

В 1988-м Грин вошел в Зал славы рок-н-ролла вместе еще с семью музыкантами коллектива – Флитвудом, американской певицей Стиви Никс, гитаристом и вокалистом Линдси Бакингемом, басистом Джонни Макви, его бывшей женой, британской певицей и клавишником Кристин Макви, британским гитаристом Дэнни Кирваном, умершим в 2018 году, и британским гитаристом Джереми Спенсером.

Слева: Мик Флитвуд, Питер Грин, Дэнни Кирван, Джереми Спенсер и Джон Макви в 1969 году. The Sun

Питер Грин. Pinterest

В 2019 году Rolling Stone оценил Питера как 58-го в списке 100 величайших гитаристов всех времен.

Питер Грин в молодости. Wikimedia Commons

Питер Грин. Pinterest

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