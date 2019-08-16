Пилот, спасший самолет в РФ, оказался героем невероятной любовной истории

Жена пилота Дамира Юсупова, который был за штурвалом пассажирского самолета А-321, совершившего жесткую аварийную посадку в Подмосковье, рассказала о том, как они познакомились.

Оказалось, что будущие супруги встретились на борту самолета, пишет Cosmopolitan.

Новости Абсолютно голая Волочкова поделилась интимным фото с отпуска

"Мы летели из Екатеринбурга в Краснодар. Оказались на соседних креслах. Он мне показался очень хорошим человеком. Полет длился три часа. У меня на руках была дочка, которой в то время было 2,5 года. В основном сначала с Дамиром общалась она. Мне очень понравилось, как он обращается с ребенком. Постепенно разговорились, так и познакомились. Потом он нашел меня в соцсетях. Мы начали переписываться,встречаться. А через полгода решили пожениться. Вскоре у нас родился сын, которому сейчас уже три года", — рассказала жена пилота.

Она добавила, что муж является замечательным отцом и старается проводить много времени с детьми от первого брака.

"У него два замечательных сына. Просто чудесные мальчики. Недавно они приезжали к нам в гости", — подытожила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Спустя 15 минут после вылета воздушное судно было вынуждено приземлиться.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!