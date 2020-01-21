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21 января • обновлено в 13:06
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"Пилот? Известный певец?" В сети обсуждают нового "Холостяка-10"

1.4т
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Главным героем проекта "Холостяк-10", премьера которого состоится в марте, стал пилот и владелец летной школы в Америке (Майами).

Об этом сообщает пресс-служба СТБ.

"Ему не страшны стихии. Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Он много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви", говорится в сообщении.

Холостяк-10

Холостяк-10

СТБ

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"Холостяк" Добрынин сделал предложение Квитковой: с чего начинались отношения пары. Фото

Также на официальном канале проекта в Instagram был опубликован тизер предстоящего сезона с участием главного героя. Правда, лицо и имя нового Холостяка пока что держат в секрете.

В комментариях поклонники шоу принялись гадать, кто именно станет новым Холостяком:

"Пилот? Известный певец?" В сети обсуждают нового "Холостяка-10"
"Пилот? Известный певец?" В сети обсуждают нового "Холостяка-10"
"Пилот? Известный певец?" В сети обсуждают нового "Холостяка-10"
"Пилот? Известный певец?" В сети обсуждают нового "Холостяка-10"
"Пилот? Известный певец?" В сети обсуждают нового "Холостяка-10"
"Пилот? Известный певец?" В сети обсуждают нового "Холостяка-10"
"Пилот? Известный певец?" В сети обсуждают нового "Холостяка-10"
"Пилот? Известный певец?" В сети обсуждают нового "Холостяка-10"
"Пилот? Известный певец?" В сети обсуждают нового "Холостяка-10"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал, как проводит отпуск с возлюбленной Дашей Квитковой.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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