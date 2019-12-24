"Пил с горла": Галкин рассказал, как напился в компании Собчак

Российский шоумен Максим Галкин рассказал о случае, когда он очень сильно напился при телеведущей Ксении Собчак.

Об этом артист рассказал в новом интервью для Youtube-шоу "А поговорить?"

Максим Галкин кадр из видео

Так, ведущая шоу Ирина Шихман поинтересовалась у Галкина, был ли в его жизни момент, когда он пришел домой пьяный. На что шоумен признался:

"Я вообще не люблю пить в принципе. Я могу выпить только из какой-то русской удали, типа: "Смотрите, сколько я могу выпить сейчас". Вот это я могу. И были случаи, когда я выпивал бутылку водки или виски в одно горло за один вечер. И у меня тогда мозг начинает контролировать движения так, чтобы людям казалось, что я трезвый. И я очень хорошо сображаю".

Максим Галкин в шоу "А поговорит?" кадр из видео

Также Галкин вспомнил о ситуации, когда вместе с Собчак вел одно мероприятие, где телеведущая стала свидетельницей его нетрезвого состояния.

"Однажды свидетелем этого была Ксения Собчак. Мы с ней вели одно мероприятие. И накануне я с одним другом испробовал шнапс. А это какая-то жуткая грушевая водка... И мы четыре бутылки этого шнапса "уговорили" в два лица. И я помню, как иду по этому отелю, потом мы где-то угнездились с Ксенией в лобби, и я при ней играл в "Борьбу умов" на телефоне. Она совершенно обалдела, потому что я отвечал на все вопросы правильно. А она видела, что я пьяный абсолютно, потому что я по этому роскошному швейцарскому отелю ходил с бутылкой шнапса, пил из горла", — вспоминает Галкин.

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