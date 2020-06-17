Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд. Фото

Украинская певица Татьяна Решетняк, выступающая под псевдонимом Tayanna, удивила пользователей сети своим откровенным нарядом.

Звезда опубликовала серию снимков у себя в Instagram, на которых позирует в трусах телесного цвета и декорированном полупрозрачном топе.

"Каждый раз, когда выходят новые песни, мы стараемся создать атмосферу на сцене, меняя образ и стиль. Проще говоря, отдаемся вибрациям и эмоциям",– подписала фотографии Татьяна.

Instagram Татьяны Решетняк Татьяна Решетняк

Фолловеры звезды восприняли новый образ Tayanna по-разному. Кто-то назвал его сексуальным, а кому-то он показался вульгарным и неуместным.

"Таак сексуально", – написала Татьяне в комментариях ее коллега по цеху, певица Наталья Валевская, за что получила обвинение в грубой лести от одной из подписчиц.

Дизайнером наряда выступил украинский модельер Иван Фролов.

Instagram Тетяни Решетняк Тетяна Решетняк

Как сообщал OBOZREVATEL, Tayanna засветила грудь и вызвала восторг в сети.