Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд. Фото
Украинская певица Татьяна Решетняк, выступающая под псевдонимом Tayanna, удивила пользователей сети своим откровенным нарядом.
Звезда опубликовала серию снимков у себя в Instagram, на которых позирует в трусах телесного цвета и декорированном полупрозрачном топе.
"Каждый раз, когда выходят новые песни, мы стараемся создать атмосферу на сцене, меняя образ и стиль. Проще говоря, отдаемся вибрациям и эмоциям",– подписала фотографии Татьяна.
Фолловеры звезды восприняли новый образ Tayanna по-разному. Кто-то назвал его сексуальным, а кому-то он показался вульгарным и неуместным.
"Таак сексуально", – написала Татьяне в комментариях ее коллега по цеху, певица Наталья Валевская, за что получила обвинение в грубой лести от одной из подписчиц.
Дизайнером наряда выступил украинский модельер Иван Фролов.
Как сообщал OBOZREVATEL, Tayanna засветила грудь и вызвала восторг в сети.