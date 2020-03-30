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30 марта • обновлено в 11:29
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Певицу Нюшу разгромили из-за голых ягодиц на фото

3.4т
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Популярная российская певица Нюша нарвалась на критику в сети из-за откровенного фото, на котором засветила голые ягодицы.

Так, соответсвующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Нюша

Нюша

Instagram @nyusha_nyusha

На фото артистка позирует в сексуальном черном боди и босоножках на каблуках. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы, в частности, акцентировав внимание на обнаженных ягодицах.

Впрочем, многих поклонников возмутила фотография Нюши. В сети пользователи засыпали певицу негативными комментариями:

"Бесстыжая", "О скромности надо подумать. Всему есть мера", "Совсем с ума сошла", "От вас не ожидала", "Даже лайк не хочется ставить", "Куда смотрит супруг", "Что за неуважение к мужу?"

"Бесстыжая!" Певицу Нюшу разгромили из-за голых ягодиц на фото
"Бесстыжая!" Певицу Нюшу разгромили из-за голых ягодиц на фото
"Бесстыжая!" Певицу Нюшу разгромили из-за голых ягодиц на фото
"Бесстыжая!" Певицу Нюшу разгромили из-за голых ягодиц на фото
"Бесстыжая!" Певицу Нюшу разгромили из-за голых ягодиц на фото
"Бесстыжая!" Певицу Нюшу разгромили из-за голых ягодиц на фото
"Бесстыжая!" Певицу Нюшу разгромили из-за голых ягодиц на фото
"Бесстыжая!" Певицу Нюшу разгромили из-за голых ягодиц на фото
"Бесстыжая!" Певицу Нюшу разгромили из-за голых ягодиц на фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американская модель Эмили Ратаковски взбудоражила сеть новым откровенным снимком, на котором позировала полностью обнаженной.

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Автор
Анна Михно
Персона
Нюша
Место
Россия
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну сверкнула, и что? У нее работа така и тело - инструмент. Потому возможности и эстетический вид - рекламируется
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Пигин Макс
Пигин Макс
Типичный образец украинской пропаганды.
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