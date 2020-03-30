"Бесстыжая!" Певицу Нюшу разгромили из-за голых ягодиц на фото

Популярная российская певица Нюша нарвалась на критику в сети из-за откровенного фото, на котором засветила голые ягодицы.

Так, соответсвующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

Нюша Instagram @nyusha_nyusha

На фото артистка позирует в сексуальном черном боди и босоножках на каблуках. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы певицы, в частности, акцентировав внимание на обнаженных ягодицах.

Впрочем, многих поклонников возмутила фотография Нюши. В сети пользователи засыпали певицу негативными комментариями:

"Бесстыжая", "О скромности надо подумать. Всему есть мера", "Совсем с ума сошла", "От вас не ожидала", "Даже лайк не хочется ставить", "Куда смотрит супруг", "Что за неуважение к мужу?"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американская модель Эмили Ратаковски взбудоражила сеть новым откровенным снимком, на котором позировала полностью обнаженной.

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