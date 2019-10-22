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22 октября • обновлено в 16:02
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Певицу из РФ зверски избили в салоне красоты: фото

4.5т Читать материал на украинском

В Москве сотрудница клиники косметологии зверски избила посетительницу. Певица и блогер Валентина заявила, что конфликт начался после того, как она попросила врача рассказать о препарате, который та собралась использовать.

В ответ врач начала грубить, после чего несколько раз ударила девушку по голове. Об этом Валентина рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Певицу из РФ зверски избили в салоне красоты: фото
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Валентина включила на смартфоне камеру, чтобы фиксировать все происходящее, однако косметолог быстро вырвала гаджет у нее из рук, а затем стала наносить удары по лицу.

"Врач Соколан Олеся Владимировна вынесла препарат без официальной коробки в пластиковом холдере. Я задала вопрос об отсутствии фирменной коробки и опознавательных знаков бренда. На что получила ответ о том, что "Либо вы доверяете врачу, либо нет". Я ответила, что я вижу вас первый раз и я бы хотела убедиться в оригинальности и качестве препарата, так как мне небезразлично мое здоровье. На что я услышала грубое: "Встала и пошла вон отсюда!", - написала девушка.

Валентина

Валентина

instagram.com/valencia_s111298

Она добавила, что хотела заснять "хамство" врача на видео, но та выдернула у нее телефон.

"Соколан подошла и резко вырвала телефон у меня из рук, я лежала на кушетке в этот момент. Я приподнялась и потянулась за телефоном, мне не удалось его забрать, так как врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу — носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение", - добавила пострадавшая.

"Я 18.10 пошла в салон косметологии, раскрученный в Инстаграм @beauty_med_kmk либо @beauty_med_cm - каждый полчаса меняют название , и мы будем редактировать синхронно. Врач Соколан Олеся Владимировна вынесла препарат без официальной коробки в пластиковом холдере. Я задала вопрос об отстутствии фирменной коробки и опознавательных знаков бренда. На что получила ответ о том, что "Либо вы доверяете врачу, либо нет". Я ответила, что я вижу вас первый раз и я бы хотела убедиться в оригинальности и качестве препарата, так как мне небезразлично мое здоровье. На что я услышала грубое: "Встала и пошла вон отсюда!". Я, лёжа на кушетке , включила камеру на телефоне , чтобы записать на видео хамство "врача". Соколан подошла и резко вырвала телефон у меня из рук(ЭТО ВИДНО НА ВИДЕО В КАРУСЕЛИ), я лежала на кушетке в этот момент. Я приподнялась и потянулась за телефоном, мне не удалось его забрать , так как врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу- носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение. Соколан О.В. @olecsl попыталась разбить телефон об пол. Затем вбежали администраторы : одна держала меня, а вторая пыталась оттащить "врача Соколан О.В.", но она продолжала бить меня по голове, затылку. Пока меня держала "Администатор", Соколан пошла в другое помещение. К этому моменту у меня лицо и волосы были в крови по местам ударов(это всё тоже есть на видео). Далее>>>

Публикация от Valentina (@valencia_s111298)

По словам Валентины, сейчас на врача и салон заведено уголовное дело, а у нее самой — шрамы на лице.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Дмитрий Марьянов, умерший после прохождения лечения от алкогольной зависимости, утром перед смертью был избит. По словам специалиста, Марьянов получил сильный удар в области живота.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кому ещё это быдлo на росее интересно? Кому нужны эти твари?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Скоты-с!(с)
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кацaп Кацaпыч, куда нам до вас. ваши ежедневные гранаты поменяли на ежедневных педофилов а иной раз как сегодня и два раза в день
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