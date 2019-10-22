Певицу из РФ зверски избили в салоне красоты: фото

В Москве сотрудница клиники косметологии зверски избила посетительницу. Певица и блогер Валентина заявила, что конфликт начался после того, как она попросила врача рассказать о препарате, который та собралась использовать.

В ответ врач начала грубить, после чего несколько раз ударила девушку по голове. Об этом Валентина рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Валентина включила на смартфоне камеру, чтобы фиксировать все происходящее, однако косметолог быстро вырвала гаджет у нее из рук, а затем стала наносить удары по лицу.

"Врач Соколан Олеся Владимировна вынесла препарат без официальной коробки в пластиковом холдере. Я задала вопрос об отсутствии фирменной коробки и опознавательных знаков бренда. На что получила ответ о том, что "Либо вы доверяете врачу, либо нет". Я ответила, что я вижу вас первый раз и я бы хотела убедиться в оригинальности и качестве препарата, так как мне небезразлично мое здоровье. На что я услышала грубое: "Встала и пошла вон отсюда!", - написала девушка.

Валентина instagram.com/valencia_s111298

Она добавила, что хотела заснять "хамство" врача на видео, но та выдернула у нее телефон.

"Соколан подошла и резко вырвала телефон у меня из рук, я лежала на кушетке в этот момент. Я приподнялась и потянулась за телефоном, мне не удалось его забрать, так как врач начала наносить сильные и резкие удары мне по голове и по лицу — носу, глазу, лбу. У меня началось головокружение", - добавила пострадавшая.

По словам Валентины, сейчас на врача и салон заведено уголовное дело, а у нее самой — шрамы на лице.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Дмитрий Марьянов, умерший после прохождения лечения от алкогольной зависимости, утром перед смертью был избит. По словам специалиста, Марьянов получил сильный удар в области живота.

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