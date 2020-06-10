Певице МакSим – 37: фото звезды до аварии и после

Популярная российская певица МакSим 10 июня празднует 37-летие. Она успела прославиться в 2000-х, однако сейчас решила притормозить с сольной карьерой.

О том, как менялась внешность артистки в начале и на вершине славы, а также какие изменения повлекли за собой проблемы со здоровьем и автомобильная авария, рассказывает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Покорение мира шоу-бизнеса певице далось нелегко. Ей приходилось жить даже на вокзале с бомжами. Однако сейчас об этом она практически не вспоминает, ведь в жизни появились другие проблемы, которые куда больше беспокоят артистку.

За последние годы внешность МакSим сильно изменилась. Фанаты до сих пор гадают, что могло стать причиной этого: проблемы с сосудами, анорексия, гормональная терапия или все-таки автомобильная авария.

Обложка альбома "Трудный возраст" Instagram МакSим

Впервые поклонники забили тревогу, когда звезда сильно похудела после вторых родов: по мнению подписчиков, звезда потеряла слишком много веса, некоторые даже решили, что у нее анорексия. МакSим уверяла, что ей комфортно в весе в 45 килограммов при росте 160 см, и она абсолютно здорова.

МакSим перед тренировкой Instagram Марины Абросимовой

Однако летом 2018 года у почитателей ее творчества появился реальный повод для беспокойства: Марина отменила несколько выступлений в России, сообщив о намерении уйти в бессрочный отпуск из-за ухудшения здоровья. Позже стало известно, что проблемы начались достаточно давно.

Окружение звезды рассказывало, что однажды она почувствовала себя плохо прямо перед самим выступлением: ее сопровождало сильное головокружение, боль, шум в ушах. Тогда она решила пройти обследование, после чего врачи диагностировали серьезные проблемы с сосудами, вызванные, скорее всего, переутомлением и недосыпом.

Певица МакSим Instagram Марины Абросимовой

Весной 2019-го сеть "подогрели" новые слухи о недугах звезды: после одного из концертов многие решили, что Марина злоупотребляет алкоголем. По мнению зрителей, певица выглядела опухшей и с трудом передвигалась по сцене. Представители артистки опровергли информацию.

Певица МакSим Instagram Марины Абросимовой

В апреле того же года звезду не на шутку "подкосила" автомобильная авария. По дороге в аэропорт у автомобиля, в котором находилась артистка, лопнуло колесо, и машину сильно занесло. Певица получила серьезную травму головы, все ее тело было покрыто гематомами.

Певица после аварии Instagram Все о Звездах

Жизнь Абросимовой спас лишь пристяжной ремень. Уже спустя месяц она снова вышла на сцену, но в ноябре снова появились слухи о ее болезнях.

Бурю обсуждений вызвал ролик певицы с выступления на "Золотом граммофоне", где у нее было непривычно отекшее лицо.

МакSим Instagram Марины Абросимовой

Мнения разделились: одни поклонники отметили, что артистка стала жертвой неудачной пластики, другие считают, что виной всему – последствия гормональной терапии.

Сейчас певицу редко можно увидеть на сцене, но фанаты верят, что она все еще порадует их новыми синглами.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица МакSим после жуткого ДТП потеряла память.