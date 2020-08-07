Певице Глюкозе запретили въезд в Украину: артистка прилетела в страну из Минска

Российской певице Глюкозе (Наталья Чистякова-Ионова) запретили въезд в Украину на три года за посещение аннексированного Крыма.

Она прибыла на территорию Украины рейсом из Минска. При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный Россией Крымский полуостров. Это уже не первый запрет для артистки на посещение страны, сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины (смотрите также видео в конце новости).

"Россиянка прибыла в Украину среди пассажиров рейса из Минска", – говорится в сообщении.

Глюкоза во время разговора с украинскими пограничниками Скриншот видео

Как утверждают в погранслужбе, Глюкоза неоднократно ездила в Крым на концерты и вечеринки. Сообщается, что в ходе общения с пограничниками "певица постоянно путалась в своих ответах", в частности в начале отметила, что в Крыму последний раз была только в 2013 году.

На территорию Украины гражданка РФ планировала попасть "в личных целях". Глюкоза вылетела обратным рейсом в Беларусь.

Певица публично не комментирует причину своего приезда, но 7 августа на своей странице в Instagram выложила фото с бывшим депутатом Верховной Рады от "Партии регионов" Ириной Бережной, которая 5 августа 2017 года погибла в автокатастрофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее государственная пограничная служба не пустила в Украину российского актера Антона Пампушного, который незаконно посещал аннексированный Крым. Ему запретили въезд в страну сроком на 3 года.