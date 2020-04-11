Украинская певица восхитила сеть идеальной фигурой в купальнике

Популярная украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников соблазнительными фотографиями в купальнике.

Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Злата Огневич Instagram @zlata.ognevich

В кадре Огневич сфотографирована на берегу Индийского океана. Певица позирует в стильном полосатом купальнике, который выгодно подчеркнул роскошную фигуру звезды. Впрочем, снимки Златы – архивные, о чем рассказала сама артистка.

"Кажется, будто это было в прошлой жизни... Благодарю Вселенную за каждое приятное мгновение, ощущение счастья, которое разливалось солнцем по венам", – написала под фото Огневич.

Злата Огневич в купальнике Instagram @zlata.ognevich

Злата Огневич в купальнике Instagram @zlata.ognevich

Поклонники, увидев пикантные фотографии певицы, не удержались и засыпали Злату восторженными комментариями.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полуголая певица MamaRika поделилась пикатным фото со своим мужем Сергеем Середой.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал