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11 апреля • обновлено в 11:35
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Певица Злата Огневич восхитила сеть идеальной фигурой в купальнике

5.2т
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Популярная украинская певица Злата Огневич порадовала поклонников соблазнительными фотографиями в купальнике.

Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

Злата Огневич

Злата Огневич

Instagram @zlata.ognevich

В кадре Огневич сфотографирована на берегу Индийского океана. Певица позирует в стильном полосатом купальнике, который выгодно подчеркнул роскошную фигуру звезды. Впрочем, снимки Златы – архивные, о чем рассказала сама артистка.

"Кажется, будто это было в прошлой жизни... Благодарю Вселенную за каждое приятное мгновение, ощущение счастья, которое разливалось солнцем по венам", – написала под фото Огневич.

Злата Огневич в купальнике

Злата Огневич в купальнике

Instagram @zlata.ognevich

Злата Огневич в купальнике

Злата Огневич в купальнике

Instagram @zlata.ognevich

Поклонники, увидев пикантные фотографии певицы, не удержались и засыпали Злату восторженными комментариями.

Украинская певица восхитила сеть идеальной фигурой в купальнике
Украинская певица восхитила сеть идеальной фигурой в купальнике
Украинская певица восхитила сеть идеальной фигурой в купальнике
Украинская певица восхитила сеть идеальной фигурой в купальнике
Украинская певица восхитила сеть идеальной фигурой в купальнике
Украинская певица восхитила сеть идеальной фигурой в купальнике

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полуголая певица MamaRika поделилась пикатным фото со своим мужем Сергеем Середой.

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Автор
Анна Михно
Персона
Злата Огневич
Место
Украина
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