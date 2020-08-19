Певица Юлия Савичева впервые показала трехлетнюю дочь. Фото

Российская певица Юлия Савичева поделилась трогательным семейным фото, на котором впервые показала трехлетнюю дочь Анну.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала вместе с мужем, композитором Александром Аршиновым, и с дочкой.

"А вот и наша дорогая, прекрасная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. "Мама, накрась меня и надень мне платье, я пойду работать!" – такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках", – прокомментировала Савичева.

Юлия Савичева с мужем и дочерью (Instagram Юлии Савичевой)

Отметим, что поклонники оставили под публикацией певицы много положительных комментариев.

"Юля, какая красивая у вас доченька. Она вся в маму", "Красивая семья, чудесная доченька", "Юля, вы потрясающие. Анечка просто чудо!", "Как похожа на папу, красавица. Желаю вашей семье всего самого лучшего", – написали люди.

Напомним: после рождения долгожданной наследницы Савичева полностью посвятила себя материнским заботам и ограничила контакты с прессой. Звезда три года не показывала лицо дочки и не раскрывала подробности личной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Савичева рассказала о потере ребенка, к которой ее привел трудоголизм.