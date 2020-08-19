Российская певица Юлия Савичева поделилась трогательным семейным фото, на котором впервые показала трехлетнюю дочь Анну.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала вместе с мужем, композитором Александром Аршиновым и с дочкой.

"А вот и наша дорогая, прекрасная Аня. Она достигла того возраста, когда сама просится в кадр, ей очень хочется сниматься и фотографироваться. "Мама, накрась меня и надень мне платье, я пойду работать!" – такие заявления поступают очень часто, особенно когда она видит меня на съемках", – прокомментировала Савичева.

Юлия Савичева с мужем и дочерью (Instagram Юлии Савичевой)

Отметим, что поклонники оставили под публикацией певицы много положительных комментариев.

"Юля, какая красивая у вас доченька. Она вся в маму", "Красивая семья, чудесная доченька", "Юля, вы потрясающие. Анечка просто чудо!", "Как похожа на папу, красавица. Желаю вашей семье всего самого лучшего", – написали люди.

Певица Юлия Савичева впервые показала трехлетнюю дочь. Фото

Певица Юлия Савичева впервые показала трехлетнюю дочь. Фото

Певица Юлия Савичева впервые показала трехлетнюю дочь. Фото

Певица Юлия Савичева впервые показала трехлетнюю дочь. Фото

Напомним: после рождения долгожданной наследницы Савичева полностью посвятила себя материнским заботам и ограничила контакты с прессой. Звезда три года не показывала лицо дочки и не раскрывала подробности личной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Савичева рассказала о потере ребенка, к которой ее привел трудоголизм.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!