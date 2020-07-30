Певица Валерия прокомментировала слухи о нетрадиционной ориентации сына

Известная российская певица Валерия заявила, что смеялась со слухов о том, что ее 20-летний сын Арсений нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом знаменитость рассказала в эфире программы "Алена, блин!" на YouTube-канале Super. По ее словам, Арсений в 16 лет ушел из дома, чтобы жить с девушкой (видео смотрите ниже).

Валерия с 20-летним сыном Арсением Clutch.ua

"Он хотел самостоятельной жизни, самостоятельно зарабатывать и самостоятельно жить", – пояснила 52-летняя исполнительница.

Валерия рассказала, что сыну также было смешно со слухов, которые распространили в СМИ, о том, что он гей. Также певица призналась, что не является со своим мужем Иосифом Пригожиным гомофобами. У них есть много друзей нетрадиционной сексуальной ориентации. При этом она подчеркнула, что выступает против пропаганды однополых отношений среди детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия обвинила журналистов в клевете в отношении финансового положения ее семьи.