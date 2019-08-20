Певица Валерия получила травму на съемках: опубликовано видео

Российская певица Валерия, сын которой ранее тайно женился, травмировала ногу на съемках телешоу "Голос. 60+", где она выступает в качестве члена жюри.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Instragram ее супруг и продюсер Иосиф Пригожин (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

В частности, как выяснилось, Валерия споткнулась во время съемок и поранила ногу. "Вот и оставляй её одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудрится пораниться", – удивился супруг Валерии.

Валерия травмировала ногу Кадр из видео

Певице оказывали первую медицинскую помощь в штатном режиме медики, которые присутствовали на съемках. Валерия быстро пришла в себя и уже через 15 минут, судя по закадровому голосу, процесс работы возобновился.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно одиозный российский продюсер Иосиф Пригожин разоткровенничался по поводу дружбы с легендарным музыкантом Виктором Цоем.

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