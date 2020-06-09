Российская певица Валерия призналась, что первый муж, композитор Александр Шульгин не раз поднимал на нее руку.

Так, по словам звезды, она долго терпела издевательства мужчины. Ведь уйти было не так просто: Шульгин забрал у нее все деньги и контракты. Об этом Валерия рассказала в интервью для Youtube-канала "Между нами" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Певица Валерия Скриншот с видео

"Все документы были у него, контракты у него. Я еще публичный человек. А денег ни копейки не было. И бежать было некуда... Я думала, что венчание поможет укрепить союз, Шульгин одумается. Но уже по дороге в храм он закатил грандиозный скандал. Орал трехэтажным матом. Увидев батюшку, замолчал. Потом вот эта счастливая церемония венчания", – рассказала Валерия.

Александр Шульгин и Валерия в молодости Фото: zen.yandex.ru

Певица также добавила, что через несколько месяцев после венчания она все же подала на развод. Несмотря на угрозы, артистка нашла в себе силы заявить о насилии. Однако призвать Шульгина к ответственности по закону было непросто.

Александр Шульгин и Валерия в молодости Фото: uznayvse.ru

"Однажды мне чудом удалось от него вырваться. Побежала к дороге, меня кто-то подвез, я у первого попавшегося травмпункта остановилась. Захожу такая — вся в синяках, черная. И мне говорят: "Где прописаны? В Москве? Тогда вам надо ехать по своему адресу, на Автозаводскую", – вспомнила исполнительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Валерия показала странное видео, на котором она ругалась со своим супругом Иосифом Пригожиным.

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