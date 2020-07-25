Певица Сиара в третий раз стала мамой и показала новорожденного сына. Видео
Популярная американская певица и модель Сиара в третий раз стала мамой. Так, у звезды и ее супруга Рассела Уилсона родился сын.
Радостной новостью поделилась сама Сиара на личной странице в Instagram, опубликовав видео с новорожденным малышом (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"С днем рождения Уин! Мама и папа любят тебя! Уин Гаррисон Уилсон... 23.07.2020", – написала певица.
Поклонники просто рассыпались в поздравлениях под постом Сиары.
"Поздравляю всех вас! Добро пожаловать в мир, Уин", "Поздравляю! Красивый мальчик", "Это так мило", – написали люди.
Напомним, Сиара вступила в брак со спортсменом Расселом Уилсоном в июле в 2016 году. В 2017 году исполнительница родила ему дочь Сиенну. Кроме того, пара воспитывает сына Захира, которого знаменитость родила от своего бывшего жениха, рэпера Future.
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