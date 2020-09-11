Певица Sia помогла большой суммой 60-летнему отцу двоих детей

Австралийская певица Sia пожертвовала 20 тысяч долларов 60-летнему отцу двоих детей Стиву, который за короткий промежуток времени потерял жену, работу и дом.

Об этом мужчине сообщили в прямом эфире радиоведущие Nova FM, которые расплакались, когда узнали, что его жена умерла от рака молочной железы в День матери 2020 года (фото смотрите ниже).

Радиоведущий расплакался во время прямого эфира. dailymail.co.uk

Ранее дочь Стива услышала, что Sia пообещала дать 100 тысяч долларов Nova FM, чтобы они пожертвовали деньги людям, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Поэтому девочка попросила ведущих помочь ее отцу.

Стив был тронут и назвал их щедрость "невероятной". Теперь человек сможет оплатить все счета и отдать долг за машину своей покойной жены.

Стив вместе с дочкой поблагодарили ведущих и певицу за помощь. dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский киноактер, продюсер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал $1 млн на маски и защитное снаряжение для медицинских работников в Лос-Анджелесе (США).