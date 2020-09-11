Певица Sia помогла большой суммой 60-летнему отцу двоих детей

Австралийская певица Sia пожертвовала 20 тысяч долларов 60-летнему отцу двоих детей Стиву, который за короткий промежуток времени потерял жену, работу и дом.

Об этом мужчине сообщили в прямом эфире радиоведущие Nova FM, которые расплакались, когда узнали, что его жена умерла от рака молочной железы в День матери 2020 года (фото смотрите ниже).

Ранее дочь Стива услышала, что Sia пообещала дать 100 тысяч долларов Nova FM, чтобы они пожертвовали деньги людям, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Поэтому девочка попросила ведущих помочь ее отцу.

Стив был тронут и назвал их щедрость "невероятной". Теперь человек сможет оплатить все счета и отдать долг за машину своей покойной жены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский киноактер, продюсер и политик Арнольд Шварценеггер пожертвовал $1 млн на маски и защитное снаряжение для медицинских работников в Лос-Анджелесе (США).

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