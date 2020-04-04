Американская певица Pink и ее трехлетний сын заразились коронавирусом COVID-19.
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Об этом артистка рассказала поклонникам на своей странице в Twitter. По ее словам, болезнь подтвердил тест еще две недели назад после появления первых симптомов.
"Две недели назад у моего трехлетнего сына Джеймсона и у меня появились симптомы COVID-19. К счастью, у нашего лечащего врача был доступ к тестам, и результат моего теста был положительным", – написала Pink.
Певица Pink заразилась коронавирусом
fakty.com.ua
Затем певица и ее семья две недели оставались дома и следовали указаниям врачей.
"Всего пару дней назад мы провели повторный тест, и сейчас, к счастью, результат был отрицательным", – поделилась она.
Исполнительница перевела миллион долларов в фонды помощи в борьбе с пандемией COVID-19, поблагодарила медиков и попросила людей оставаться дома.
(1 of 2) ❤️ pic.twitter.com/giodqm0PWf— P!nk (@Pink) April 4, 2020
(2 of 2) pic.twitter.com/miIDZYLnPq— P!nk (@Pink) April 4, 2020
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