Известная певица отказалась от российского паспорта ради Украины

Солистка группы YUKO Юлия Юрина, которая в финале Нацотбора на Евровидение-2019 заявила, что хочет украинское гражданство, призналась, получила ли его.

Так, подробностями звезда поделилась в интервью программе "Светская жизнь". Напомним, что на тот момент у артистки еще был российский паспорт (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Юриной, ей удалось получить вид на жительство в Украине.

Группа YUKO Фото: bestin.ua

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"Да, я получила ПМЖ, наконец. Меня можно поздравлять с этим. Получила вид на жительство. Это свидетельство я делала три года и без посторонней помощи. Помощи, которую мне предложил Сергей Притула... Мне нужно еще очень и очень много времени", — прокомментировала Юлия, а вместе с тем напомнила Притуле, что он обещал помочь ускорить получение украинского гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Юрина впервые призналась, что является гражданкой РФ на полуфинале Нацотбора. Она тогда заявила, что живет в Украине уже несколько лет, а также удивила судей произношением на украинском языке.

Позже она рассказала в беседе OBOZREVATEL, чего боялась после того, как призналась со сцены по поводу гражданства. Она также сделала откровение по поводу насилия в семье.

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