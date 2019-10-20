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20 октября • обновлено в 10:51
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Известная певица отказалась от российского паспорта ради Украины

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Солистка группы YUKO Юлия Юрина, которая в финале Нацотбора на Евровидение-2019 заявила, что хочет украинское гражданство, призналась, получила ли его.

Так, подробностями звезда поделилась в интервью программе "Светская жизнь". Напомним, что на тот момент у артистки еще был российский паспорт (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Юриной, ей удалось получить вид на жительство в Украине.

Группа YUKO

Группа YUKO

Фото: bestin.ua

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"Да, я получила ПМЖ, наконец. Меня можно поздравлять с этим. Получила вид на жительство. Это свидетельство я делала три года и без посторонней помощи. Помощи, которую мне предложил Сергей Притула... Мне нужно еще очень и очень много времени", — прокомментировала Юлия, а вместе с тем напомнила Притуле, что он обещал помочь ускорить получение украинского гражданства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Юрина впервые призналась, что является гражданкой РФ на полуфинале Нацотбора. Она тогда заявила, что живет в Украине уже несколько лет, а также удивила судей произношением на украинском языке.

Позже она рассказала в беседе OBOZREVATEL, чего боялась после того, как призналась со сцены по поводу гражданства. Она также сделала откровение по поводу насилия в семье.

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Персона
Yuko
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Кто такая эта группа YUKO?Про солистку я даже и не говорю...(((
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Таев Иван
Таев Иван
Из указа царя Ивана Грозного «… а всех юродивых и убогих ссылать на Окраину, там им дуракам место»
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Таев Иван, ну, Иван Грозный как раз и сам был сумасбродом и неадекватомм )))). Но для тебя, похоже, он является авторитетом ))))).
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Надпись у нее на груди все объясняет)
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
И снова проходил мимо, надпись - это для ответ для таких как ты, и умный человек это сразу бы понял ))))).
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