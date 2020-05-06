Певица Нюша завела сеть горячим видео в купальнике

Кристина Долматова Люди 21:18, 6.05.2020

Российская певица Нюша поделилась пикантным видео, на котором продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она соблазнительно танцевала под песню Hopeless – Always Never (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Нюша
Фото: instagram/nyusha_nyusha

"Спокойной ночи. У вдохновения нет расписания", – написала Нюша.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного видео звезды и засыпали ее комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Нюша опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позировала в эффектном купальнике.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Выше только Путин: появились новые подробности участия генерала ФСБ в деле МН17

"Мне без разницы": Усик решительно высказался о дружбе с россиянами

"Тоталитарный режим?" В Мариуполе к военному волонтеру пришли из-за критики власти

Крым стремительно засыхает: водохранилища исчезли на глазах, назрел бунт

Собирать деньги на борьбу с COVID-19 поручили Бауму: раскрылись связи с ОПУ и РФ