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6 мая • обновлено в 22:32
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Певица Нюша завела сеть горячим видео в купальнике

2.7т
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Российская певица Нюша поделилась пикантным видео, на котором продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она соблазнительно танцевала под песню Hopeless – Always Never (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Нюша

Нюша

Фото: instagram/nyusha_nyusha

"Спокойной ночи. У вдохновения нет расписания", – написала Нюша.

Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного видео звезды и засыпали ее комплиментами.

Певица Нюша завела сеть горячим видео в купальнике
Певица Нюша завела сеть горячим видео в купальнике
Певица Нюша завела сеть горячим видео в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Нюша опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позировала в эффектном купальнике.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Нюша
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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