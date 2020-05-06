Певица Нюша завела сеть горячим видео в купальнике

Российская певица Нюша поделилась пикантным видео, на котором продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.
Соответствующий ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она соблазнительно танцевала под песню Hopeless – Always Never (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Нюша
Фото: instagram/nyusha_nyusha
"Спокойной ночи. У вдохновения нет расписания", – написала Нюша.
Отметим, что поклонники пришли в восторг от пикантного видео звезды и засыпали ее комплиментами.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Нюша опубликовала соблазнительную фотографию, на которой позировала в эффектном купальнике.
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