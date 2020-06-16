Певица Нюша показала пышные ягодицы на пикантном фото

Популярная российская певица Нюша порадовала поклонников новым пикантным фото.

Так, на нем артистка позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав "пятую точку". Соответствующий снимок Нюша опубликовала на личной странице в Instagram.

Instagram Нюши

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

"Ты очень крутая. Побольше бы таких фото", "Очень красиво", "Фигура – огонь", "Не перестаю восхищаться", "Попа – огонь", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нюши, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Instagram Нюши

Instagram Нюши

Instagram Нюши

Instagram Нюши

Instagram Нюши

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Нюша взбудоражила поклонников откровенными снимками. Так, на них звезда позировала в соблазнительном боди, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ Нюша дополнила босоножками на каблуках и длинным плащом.