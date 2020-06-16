Популярная российская певица Нюша порадовала поклонников новым пикантным фото.

Так, на нем артистка позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав "пятую точку". Соответствующий снимок Нюша опубликовала на личной странице в Instagram.

Instagram Нюши

Поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды и засыпали ее комплиментами.

"Ты очень крутая. Побольше бы таких фото", "Очень красиво", "Фигура – огонь", "Не перестаю восхищаться", "Попа – огонь", – написали люди.

Певица Нюша показала пышные ягодицы на пикантном фото

Певица Нюша показала пышные ягодицы на пикантном фото

Певица Нюша показала пышные ягодицы на пикантном фото

Певица Нюша показала пышные ягодицы на пикантном фото

Певица Нюша показала пышные ягодицы на пикантном фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нюши, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Instagram Нюши

Instagram Нюши

Instagram Нюши

Instagram Нюши

Instagram Нюши

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Нюша взбудоражила поклонников откровенными снимками. Так, на них звезда позировала в соблазнительном боди, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ Нюша дополнила босоножками на каблуках и длинным плащом.