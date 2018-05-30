Певица Наталья Гордиенко отправляется на Чемпионат Европы по ралли

В начале июня украинская певица Наталья Гордиенко отправится в Грецию на "Ралли Акрополис", этап Чемпионата Европы по ралли.

Артистка хочет поддержать своего супруга, раллийного штурмана Павла Черепина. Для экипажа Павла и его пилота Юрия Протасова это соревнование станет возвращением в большие гонки.

"Главное правило нашей семьи - быть друг для друга опорой. Тем более - в том, что для каждого из нас по-настоящему важно, - делится Наталья. - Паша - самый главный помощник во всех моих начинаниях, связанных с карьерой. Он был первым человеком, который сказал мне, что пора возвращаться на сцену. Я благодарна своему мужу, очень горжусь им и собираюсь "болеть" за него громче всех!"

"Ралли Акрополис" состоится 1-3 июня в Греции. На 3 июня запланирована и премьера очередного сингла из новой программы певицы - "Паралелі". Песня будет представлена в рамках концерта "Большая свадьба" на столичном Певческом поле.

"Мне придется вернуться в Киев немного раньше, чтобы презентовать

"Паралелі", - говорит Гордиенко. - Так вышло, что "знаковые" для нас

обоих события несколько "наложились" друг на друга. Финальный день

соревнований я пропущу, но собираюсь петь так, чтобы Паша чувствовал мою поддержку и на расстоянии".

Новости Певица Наталья Гордиенко спела в прямом эфире

С недавнего времени Гордиенко ведет видеоблог, в котором делится

секретами, как сочетать работу и семью. Второй выпуск влога уже доступен

на странице Натальи в YouTube.