Певица Натали сообщила о трагедии в семье: у нее умер отец

Известная российская певица, звезда 90-х Натали сообщила о смерти отца – Миняева Анатолия.

Артистка отметила, что очень тяжело переживает потерю близкого человека. О причинах смерти не сообщается. Об этом Натали написала на личной странице в Instagram (смотрите видеоролик в конце новости).

"Мой, наш папочка – Миняев Анатолий Николаевич! Отец троих детей! Наш спортсмен в юности, легкоатлет, наш начальник! Мой навеки родной, любимый, драгоценный папка... Отпраздновал в феврале свое 70-летие и на днях покинул нас... Трогательное видео сделал мой брат Максим. Большой семьей, конечно, легче нести утрату... Скорбим. Дети, жена, внуки... Любимый..." – поделилась 46-летняя певица.

Певица Натали с семьей (ее отец – крайний справа) Комсомольская правда

Еще один брат певицы Антон также высказался по поводу смерти отца, поблагодарив всех за слова поддержки и сочувствие.

Отец певицы Анатолий Миняев Instagram Натали

"Вечная память! Он был больше чем отец, он был нашим другом по жизни! Папулька! Он всех любил и уважал, и его любили и уважали. Он всегда считал, что самое главное – это семья и любовь друг к другу. Он любил жизнь, спорт, семью и людей. Иногда ворчал, но только от того, что именно так переживал за кого-то. Любите жизнь и своих близких!" – подчеркнул мужчина.

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