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17 марта • обновлено в 12:18
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Певица MamaRika вышла замуж за КВНщика: первое свадебное фото

3.2т
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Популярная украинская певица Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, вышла замуж за актера и КВНщика Сергея Середу.

Радостной новостью поделилась сама знаменитость, опубликовав трогательное фото на своей странице в Instagram.

MamaRika и Сергей Середа

MamaRika и Сергей Середа

Instagram @serega_sereda

Судя по геолокации на фотографии, свадебная церемония состоялась в Таиланде. На фотографии счастливые молодожены позируют в свадебных нарядах на пляже.

Так, MamaRika одета в нежное кружевное платье с глубоким декольте, а Сергей – в светлый костюм в белую полоску.

"Это произошло – теперь мы женаты. Счастью нет предела", – такой подписью сопроводила снимок звезда.

Также свадебным фото поделился на своей странице и Сергей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица MamaRika показала фигуру в откровенном наряде. Так, она позировала в прозрачном боди, которое демонстрировало ее стройные формы, а также грудь.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
Гарна пара !!! Щасти Вам !!!
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