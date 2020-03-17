Популярная украинская певица Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, вышла замуж за актера и КВНщика Сергея Середу.

Радостной новостью поделилась сама знаменитость, опубликовав трогательное фото на своей странице в Instagram.

MamaRika и Сергей Середа Instagram @serega_sereda

Судя по геолокации на фотографии, свадебная церемония состоялась в Таиланде. На фотографии счастливые молодожены позируют в свадебных нарядах на пляже.

Так, MamaRika одета в нежное кружевное платье с глубоким декольте, а Сергей – в светлый костюм в белую полоску.

"Это произошло – теперь мы женаты. Счастью нет предела", – такой подписью сопроводила снимок звезда.

Также свадебным фото поделился на своей странице и Сергей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица MamaRika показала фигуру в откровенном наряде. Так, она позировала в прозрачном боди, которое демонстрировало ее стройные формы, а также грудь.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!