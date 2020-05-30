Певица MamaRika показала пикантное постельное фото с мужем

Популярная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) взбудоражила сеть пикантным фото со своим мужем Сергеем Середой.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем певица и ее возлюбленный позировали в обнаженном виде, лежа в постели.
MamaRika
Фото: instagram/mamarika_official
"Доброго позднего утра. В такую дождливую погоду хочется не вылезать из кровати и спать целый день на плече у мужа", – написала MamaRika.
MamaRika с мужем
Фото: instagram/mamarika_official
Пикантное фото пары привлекло внимание поклонников, которые засыпали супругов комплиментами.
"Я кайфую от вас", "Ой, как красиво", "Очень горячее фото", – написали люди.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица MamaRika показала фигуру в откровенном наряде. Так, она позировала в прозрачном боди, которое демонстрировало ее стройные формы, а также грудь.
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