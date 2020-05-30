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30 мая • обновлено в 15:56
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Певица MamaRika показала пикантное постельное фото с мужем

2.5т
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Популярная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) взбудоражила сеть пикантным фото со своим мужем Сергеем Середой.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем певица и ее возлюбленный позировали в обнаженном виде, лежа в постели.

MamaRika

MamaRika

Фото: instagram/mamarika_official

"Доброго позднего утра. В такую ​​дождливую погоду хочется не вылезать из кровати и спать целый день на плече у мужа", – написала MamaRika.

MamaRika с мужем

MamaRika с мужем

Фото: instagram/mamarika_official

Пикантное фото пары привлекло внимание поклонников, которые засыпали супругов комплиментами.

"Я кайфую от вас", "Ой, как красиво", "Очень горячее фото", – написали люди.

Певица MamaRika показала пикантное постельное фото с мужем
Певица MamaRika показала пикантное постельное фото с мужем
Певица MamaRika показала пикантное постельное фото с мужем
Певица MamaRika показала пикантное постельное фото с мужем

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица MamaRika показала фигуру в откровенном наряде. Так, она позировала в прозрачном боди, которое демонстрировало ее стройные формы, а также грудь.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
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